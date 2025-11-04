Ahora

Un entrenador de tenis apuesta todo a Jannik Sinner: "Es un Djokovic mejorado"

Frederic Fontang, entrenador del tenista Félix Auger Aliasime, dice que Jannik lo tiene todo para reinar en el tenis en los próximos años... por delante de Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner con el trofeo de WimbledonJannik Sinner con el trofeo de WimbledonGetty

Jannik Sinner ha asaltado el número 1 del mundo que poseía Carlos Alcaraz y puede terminar el año en lo más alto. El entrenador del tenista Félix Auger Aliasime, Frederic Fontang, le ve como un "Djokovic mejorado". Un elogio muy a tener en cuenta teniendo que Novak es el jugador con más títulos de toda la historia.

En declaraciones a 'L'Equipe', Fontang se queda con el tenista italiano por delante de Carlos Alcaraz. Los dos protagonistas de los grandes torneos en los últimos tiempos del circuito.

"Ambos son superiores por diferentes motivos. Alcaraz aporta variedad a su juego, es muy ofensivo y capaz de hacer muchas cosas. Sinner aporta consistencia...", dice.

Sobre Sinner, le califica como "un Djokovic mejorado": "Su juego es increíblemente sólido, a gran velocidad y sin gastar demasiada energía. Es un 'Djokovic mejorado'. Ha mejorado su saque y su derecha es más rápida".

Jannik y Carlos se podrían volver a ver las caras la semana que viene. En unas posibles semifinales o en la final de las ATP Finals de Turín. Allí se podrían jugar ese ansiado número 1.

Sin embargo, donde no se encontrarán será en la Copa Davis. El italiano ha renunciado a jugar con su selección. Sí estará Alcaraz con la España capitaneada por David Ferrer.

