Insólito: un tenista celebra 'a lo Michael Jackson' mientras su rival revienta la raqueta

Bergs celebra 'a lo Michael Jackson' mientras su Michelsen revienta la raqueta

ZizouBergs se marcó un 'Moonwalk' mientras Alex Michelsen perdía los nervios tras caer en su debut en el Masters 1000 de París.

En el partido que enfrentó a ZizouBergs contra Alex Michelsen en primera ronda del Masters 1000 de París se vivió una de las imágenes de la temporada en el circuito.

El belga, que ganó por 3-6, 6-2 y 2-6 al estadounidense, celebró su pase con un 'Moonwalk' al más puro estilo de Michael Jackson.

Por su parte, Michelsen, tras estrellar su derecha contra la red, hizo lo propio con su raqueta contra el suelo.

La imagen no tardó en hacerse viral y correr como la pólvora en redes sociales. Veremos si Bergs puede repetir el baile en segunda ronda contra JannikSinner.

Agony & Ecstasy 🔥@ZizouBergs gets past Michelsen 6-3 2-6 6-2 to set round 2 clash with Jannik Sinner at #RolexParisMasterspic.twitter.com/5pcCf54y0V — Tennis TV (@TennisTV) October 27, 2025