La increíble anécdota que revela una estrella del tenis con Rafa Nadal: "Porqué lloro yo si él..."

El homenaje de Roland Garros a Rafa Nadal el pasado domingo emocionó a todo el mundo. El balear se emocionó en varias ocasiones en presencia de una Philippe Chatrier abarrotada y de familiares, amigos y figuras importantes de su carrera.

Rafa recibió la visita de Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray, sus grandes rivales a lo largo de toda su trayectoria. 'El Big 4' se juntó por primera vez en mucho tiempo dejando una de las imágenes de este 2025 en el tenis.

En el homenaje a Rafa también estuvieron presentes figuras del tenis actual como Carlos Alcaraz o Iga Swiatek. Esta última, exnúmero uno del ranking femenino y actual número cinco, explicó tras el evento un anécdota con Nadal que, en su momento marcó mucho a Iga, y que dice mucho de la implacable mentalidad de Rafa.

"En 2021, cuando perdió con Novak en semifinales y todos nos alojamos en el mismo hotel, recuerdo que me destrozó que perdiera aquel día, hasta que me lo encontré al día siguiente, sentado, desayunando algo. Fui a por él y le pregunté: ‘¿Cómo te sientes?’. Le vi tranquilo, me respondió: ‘Solo es un partido de tenis, tendré muchas más oportunidades’. En ese momento pensé: ‘¿Cómo? ¿Por qué lloro yo si él no llora?", reconoció Swiatek en rueda de prensa.