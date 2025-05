Federer, a corazón abierto tras el homenaje a Rafa Nadal en Roland Garros: "Casi rompo a llorar"

Este domingo 25 de mayo de 2025 quedará para siempre no solo en la historia de Roland Garros, sino en la del tenis.

La Philippe Chatrier se vistió de gala para homenajear a Rafa Nadal, que se coronó en París en 14 ocasiones, estableciendo una marca insuperable.

Junto al balear estuvieron sus tres grandes rivales, los integrantes del 'Big Four': Roger Federer, Novak Djokovic y Andy Murray.

Tras el homenaje, el suizo habló con 'L'Equipe' sobre lo que había experimentado en la central parisina.

"Ha sido perfecto. Sinceramente, darle esa placa a Rafa ha sido genial. No me sorprendió, porque ya lo sabía de antemano, pero me alegré por él al verle tan conmovido", arrancó.

Pero hubo un momento que le erizó la piel: "Cuando caminamos a la pista, fue el momento más emotivo para mí. El camino se hizo eterno, con todo el estadio mirando. Fue un momento increíble para Novak, Andy y para mí".

"Casi rompo a llorar, sobre todo cuando saludé a Rafa, porque sentí que estaba muy conmovido por la ceremonia", zanjó Federer.