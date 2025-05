La demoledora confesión de Djokovic sobre la retirada de Nadal: "Cuando Rafa dejó el tenis, sentí algo..."

Novak Djokovic está pasando por una de las etapas más duras de su carrera. El serbio no está firmando un gran comienzo de año y su participación en Roland Garros está rodeada de dudas en cuanto a su nivel y, sobre todo, a su estado físico.

'Nole' es el último que sigue en activo del legendario 'Big Three'. El propio Djokovic, junto con Federer y Rafa Nadal, protagonizaron la que es considerada como una de las mayores rivalidades de la historia del deporte. El primero en poner fin a su carrera fue Roger.

Le siguió Nadal, el pasado mes de noviembre en una despedida muy dura para el tenis. Djokovic se ha sincerado sobre el 'adiós' de Rafa. El de Belgrado reconoce haber perdido algo la motivación desde que "su mayor rival" puso fin a su carrera: "Para mí, ha sido muy difícil mantener la motivación por competir después de su retirada".

"Sinceramente, no pensé que me fuera a afectar de esta manera, pero siento que una parte de mí se ha ido con él y ha sido un gran reto para mí recuperar la alegría en pista y la fuerza para continuar compitiendo. Cuando Rafa dejó el tenis, sentí algo que jamás había experimentado antes. Pensé, ¿qué hago ahora? En la pista me he sentido desanimado, pero, por suerte, he encontrado otras cosas que me inspiran a continuar y, después de seis meses, puedo decir que me siento mucho mejor", ha reconocido Novak en unas declaraciones recogidas por 'LeMatin'.