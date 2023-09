Daniil Medvedev ya se encuentra en cuartos de final del US Open después de vencer a Álex de Miñaur por 2-6, 6-4, 6-1 y 6-2.

Su próximo rival será Andrey Rublev, que también venció a Jack Draper, y en semifinales se enfrentará al vencedor del Alcaraz-Zverev.

Eso sí, el ruso no podrá seguir el encuentro, al menos, dentro de la legalidad. Así lo explicó en rueda de prensa después de su victoria, quejándose de que en su hotel no se puede ver 'ESPN', cadena que posee los derechos del torneo en Estados Unidos.

"Mi hotel tiene Spectrum. Así que no puedo ver la ESPN. No sé si es ilegal, pero tengo que encontrar la manera de ver los partidos de los rivales. Probablemente sitios web piratas… No tengo otra opción", explicó el ruso, que ganó el torneo en 2021.

Daniil Medvedev can’t watch the US Open because his hotel has Spectrum:

“A lot of hotels have Spectrum. So I can’t watch on TV anymore. I don’t know if it’s illegal, but I have to find a way. Probably pirate websites.. I have no other choice” 😂 pic.twitter.com/UUQ6b5FLmI