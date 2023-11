Novak Djokovic es el campeón de las ATP Finals. A pesar de empezar con dudas el torneo, acabó arrasando tanto en semifinales como en la final. Y quiere más. Porque a sus 36 años sigue teniendo hambre para ser campeón de todo.

Tras superar a Jannik Sinner en dos sets se marcó un objetivo ya para 2024. "Siempre se puede ganar los cuatro Grand Slam y el oro olímpico...", ha expresado el tenista serbio, que celebra que su cuerpo "está aguantando a la perfección".

"Mi cuerpo me está aguantando bien y tengo un gran equipo detrás mío. La gente me ve competir en los grandes escenarios, pero no ve el día a día, el trabajo que hay detrás para llegar en la mejor forma posible a los Grand Slam y en el caso del año que viene también a los Juegos Olímpicos", destaca el número uno del mundo.

Insiste en ese oro olímpico en los Juegos Olímpicos de París. De las pocas cosas que le faltan en su carrera: "Es uno de mis grandes objetivos junto a los torneos del Grand Slam. El calendario va a ser un reto porque pasaremos de pista lenta a rápida y otra vez lenta. De tierra a hierba, de hierba a tierra y después dura".

Su temporada ha sido un auténtico espectáculo. Recuerda la de 2015... pero se queda con su yo de ahora: "Yo diría que el mejor es el Novak de hoy en día. Es cierto que en 2015 tuve un gran año con 19 finales seguidas. Ahora elijo los torneos y no juego tanto como antes".