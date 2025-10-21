El gran consejo de Carlos Alcaraz a su hermano pequeño: "Dice que es importante..."

Jaime, de 14 años, ha explicado que el ganador de seis Grand Slams incide mucho en las actividades que se hacen fuera de pista.

"Si estás en un torneo no puedes..."

Mientras Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, se encuentra dominando el circuito junto a JannikSinner, otro Alcaraz se está cuajando.

Se trata de Jaime, su hermano pequeño de solo 14 años, que se encuentra en su etapa de formación como tenista.

Durante un torneo, al joven murciano le preguntaron por los consejos que le suele dar su hermano mayor normalmente.

Jaime explicó que el ganador de seis Grand Slams incide mucho en las actividades que se realizan fuera de pista.

"Mi hermano Carlos me da pocos consejos, pero cuando lo hace, son importantes. Dice que también es importante las cosas que haga fuera de la pista", ha señalado.

"Si estás en un torneo no puedes jugar al fútbol o a cosas arriesgadas, podrías lesionarte y perderte el torneo", ha añadido.