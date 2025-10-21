Sinner desvela qué ha cambiado para poder ganar a Carlos Alcaraz

El número 2 del mundo, tras su victoria en el Six Kings Slam, ha explicado qué decisión tomó tras ser sobrepasado por el murciano en el US Open.

A pesar de alzar Wimbledon un mes después de perder Roland Garros cuando disponía de tres bolas de partido, a JannikSinner le minó mucho la moral lo ocurrido en la final del US Open.

Carlos Alcaraz pasó por encima del italiano y se alzó con su segundo 'major' neoyorquino en cuatro mangas.

Viendo el nivel del número 1 del mundo en pista rápida, la especialidad de Sinner, Jannik y su equipo decidieron implementar algunos cambios en su juego.

Pues bien, tras ganar el Six Kings Slam, el número 2 de la ATP ha desvelado antes de su debut en el ATP de Viena en qué aspecto ha incidido más.

"En el saque, trabajamos mucho en la velocidad y el lanzamiento de la pelota. Está bien, pero aún no es un tiro totalmente automático", ha señalado en declaraciones que recoge 'Ubitennis'.

"Se necesita un equilibrio entre lo que soy y lo que queremos cambiar", ha añadido el de San Cándido sobre un trabajo que realiza "a diario".