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6-4 y 6-4

Alcaraz sigue en modo apisonadora y se impone a Ruud para meterse en la final del Masters 1.000 de París

El murciano no dio opción a un Ruud que lo intentó durante todo el encuentro. Carlitos tendrá la oportunidad de levantar su primer Masters 1.000 en la capital francesa ante el que fue su verdugo en el US Open.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Carlitos Alcaraz camina firme hacia su primer Masters 1.000 de París. El de El Palmar ha certificado su pase a la final ante Casper Ruud tras ganar el duelo gracias a un doble 6-4. Ruud nunca se ha ido del partido pero Carlos ha sido muy superior en los momentos clave.

Alcaraz culmina ese pase a la final incluso después del esfuerzo físico que supuso llegar a semifinales. No hay que olvidar que el murciano tuvo que remontar un 5-3 abajo en el segundo set ante Taylor Fritz tras haber perdido el primero. Carlos aseguró que había sido uno de sus partidos "más especiales".

El número tres del mundo ha vuelto a recuperar una de sus mejores versiones para meterse en una final en la que se enfrentará al que fue su verdugo en el US Open. Ben Shelton, que tendrá de entrenador en 2027 a Juan Carlos Ferrero, será su rival.

El estadounidense es peligroso en pista rápida. De hecho, puso fin a la andadura de Alcaraz en el US Open cuando parecía que, sin Sinner por el camino, el murciano caminaba firme hacia el título. Shelton sucumbió en la final ante Zverev pero dejó evidentes pruebas de que puede hacerle mucho daño a los 'grandes'.

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