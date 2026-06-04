¿Fonseca por encima de Carlos Alcaraz?: un extenista analiza un aspecto de ambos tenistas

Henri Leconte, finalista de Roland Garros en 1988, ha señalado una habilidad en la que Fonseca es superior al tenista español.

Joao Fonseca es uno de los tenistas del circuito ATP con mayor proyección a futuro. El brasileño ostenta el puesto número 25 del mundo, y está llamado a ser uno de los grandes tenistas de la próxima generación. Tanto es así que un ganador de la Copa Davis lo compara con Carlos Alcaraz.

En concreto, Henri Leconte, extenista francés y finalista de Roland Garros, ha destacado un aspecto del tenis en el que Fonseca es, a su parecer, superior al murciano. "Joao tiene una derecha con una técnica y una calidad de golpeo únicas, incluso excepcionales", asegura Leconte en declaraciones a 'TNT Sports'.

En sí, Henri destaca que el brasileño "posee una sensación relajada, una especie de movimiento de látigo que le permite acelerar la pelota a una velocidad increíble", algo de lo que Carlitos carece al emplear más potencia en el golpe.

"Alcaraz se basa en la potencia. Joao está realmente relajado, con mucha flexibilidad en el brazo y la muñeca. Nunca sabes cuándo va a atacar. Alcaraz es más de manual", añade el extenista, colocando por encima al joven talento sobre Alcaraz.

Por último, Leconte no duda en resaltar que el brasileño cuenta con una habilidad que "Alcaraz no tiene". "Fonseca tiene una agilidad, una libertad de movimiento que Alcaraz no tiene", concluye el francés.

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