El impactante secreto que Cobolli copió a Rafa Nadal para clasificar a semifinales de Roland Garros

El tenista italiano ya se encuentra en semifinales del abierto de París, tras lograrlo, reveló en rueda de prensa una curiosa anécdota con el mallorquín y la llamativa estrategia que ha seguido desde entonces.

Flavio Cobolli está siendo uno de los nombres propios de la edición 2026 de Roland Garros. Tras imponerse al canadiense Auger-Aliassime, el italiano desveló el impactante secreto que, al menos por superstición, le ayudó a hacerse con un hueco en las semifinales del segundo Grand Slam del año.

Su rival será su compatriota Matteo Arnaldi, por el otro lado de la tabla, Jakub Mensik y Alexander Zverev se medirán por el otro hueco en la gran final de París. Sin duda, para los jugadores del circuito ATP, Rafa Nadal permanece aún como la gran referencia a seguir en el torneo de tierra batida, después de que el mallorquín lo ganara hasta en 14 ocasiones. Y de manera muy peculiar, Cobolli ha confesado como trata de imitar al máximo al extenista español.

"Usé la misma ducha que Rafa", reveló Flavio en rueda de prensa. El italiano compartió una curiosa anécdota tras clasificarse para semifinales en la que explicaba como siempre emplea la misma ducha que Nadal estuvo utilizando durante casi dos décadas en sus numerosas participaciones en el torneo: "Me dijo que fue la suya durante 14 años".

"Creo que lo mejor que suelo hacer es ducharme", añadía entre risas. Una gran muestra de admiración del tenista de 24 años hacia el legendario Rafa Nadal. Ahora, Cobolli enfrenta la que será una gran oportunidad de conquistar un grande que, por primera vez en más de dos años y medio, no se llevarán a casa ni Carlos Alcaraz ni Jannik Sinner, después de la eliminación del transalpino en segunda ronda y la lesión que arrastra el murciano desde Barcelona.

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