Juan Carlos Ferrero se moja sobre quién es el mejor: ¿Carlos Alcaraz o Sinner?

El que fuera entrenador del murciano ha analizado las fortalezas y debilidades de los dos mejores tenistas del mundo.

En una entrevista con 'El Corriere della Sera', además de ofrecerse abiertamente a entrenar a Jannik Sinner, Juan Carlos Ferrero ha analizado al italiano y al murciano.

Al que fuera entrenador del número 2 del mundo hasta hace siete meses le han preguntado directamente quién es mejor.

En primer lugar, el alicantino ha explicado qué son dos jugadores muy similares en cuanto a fortalezas y debilidades.

"Compiten en detalles. Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura", ha arrancado.

Sin embargo, ve a Alcaraz y escalón por encima de Sinner: "A su ritmo, es muy difícil de vencer. Para mí, Carlos no está 100% por delante: un 55%- 45%. Pero entre esos dos, siempre han sido y siempre serán partidos muy abiertos".