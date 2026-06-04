Ferrero aclara sus palabras sobre Carlos Alcaraz: "Adquirir un yate no tiene por qué ser ni bueno ni malo"

El exentrenador del murciano ha emitido un comunicado en redes sociales para asegurar que no criticó a Alcaraz por gastarse nueve millones de euros en un lujoso barco.

En las últimas horas han salido a la luz multitud de titulares de Juan Carlos Ferrero a raíz de una entrevista concedida al 'Corriere della Sera'.

En la misma, el alicantino se ofrece a entrenar a Jannik Sinner, afirma que Carlos Alcaraz es mejor que el italiano y ensalza la figura de Rafa Jódar.

Sin embargo, lo que más revuelo ha generado han sido unas supuestas palabras de 'Juanki' en las que afirmaría que con él de entrenador el de El Palmar no se habría comprado un yate de nueve millones de euros.

Estas supuestas declaraciones han dado la vuelta al mundo y ha sido el propio Ferrero el que ha salido al paso para aclarar los hechos.

A través de un comunicado emitido en redes sociales, el exentrenador de Carlitos afirma que se trata de un error de transcripción.

"En la entrevista no me referí en ningún momento a la educación de mis hijos, y además pienso que adquirir un yate no tiene porque ser ni bueno ni malo", explica el alicantino.