El ilusionante discurso de David Ferrer sobre la recuperación de Carlos Alcaraz

El capitán de La Armada ha confesado que la rehabilitación del tenista español "va bien", pero debe "cumplir los plazos" para intentar llegar a tiempo al US Open.

Carlos Alcaraz continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha sufrida en el Trofeo Conde de Godo. El tenista murciano ha estado apartado de las pistas de tenis desde el pasado mes de abril, aunque parece que su rehabilitación avanza progresivamente.

En una entrevista concedida a 'RNE', David Ferrer, extenista español y capitán de La Armada en la Copa Davis, ha analizado cómo se está gestando la recuperación de Alcaraz y ha lanzado un mensaje positivo de cara a su futuro regreso.

"No lo sé, pero ojalá y pueda estar en el US Open. La recuperación va bien, perolos plazos hay que cumplirlos", asegura Ferrer, indicando que Carlitos podría regresar a tiempo para el Abierto de Estados Unidos si sigue un reposo adecuado.

De esta forma, si Alcaraz cumple a rajatabla los plazos de rehabilitación, es posible que esté disponible el próximo 30 de agosto para jugar el US Open. "Lo importante es que él se recupere bien y, cuando vaya a jugar en competición, que esté con todas las garantías para que no se haga daño", ha añadido Ferrer.

Por último, el capitán de La Armada ha destacado la "ilusión" del tenista por regresar cuanto antes y recuperado debido a su carácter competitivo. "Es tan competitivo que tiene mucha ilusión por volver", concluye.

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