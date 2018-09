El feo gesto de Fernando Verdasco con un joven recogepelotas

Fernando Verdasco dejó una fea imagen en el partido contra Nishioka del torneo de Shenzhen. El español, durante uno de los puntos, pidió la toala a un recogepelotas.

El joven, al acercarse, se llevó una reprimenda del español, que le reclamó la toalla de malas formas. En ese momento, el partido marchaba 6-1 y 2-4, con Nishioka mandando 30-15 en su saque.

No es la primera vez que Verdasco tiene un comportamiento similar con un recogepelotas. En el pasado torneo de Hamburgo, tiró una toalla a un recogepelotas de malos modos.

Not the first time this behavior from Verdasco(Hamburg'18)(🎥@TennisTV ) pic.twitter.com/4XvbztgWuD