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¿El GOAT?

Carlos Alcaraz se somete a un curioso test: ¿Con qué famoso jugaría un partido de dobles?

Antes de debutar en la Laver Cup, el número 3 del mundo ha respondido a varias preguntas que sorprenderán a más de uno.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz se encuentra desde hace varios días en Londres para disputar la Laver Cup con el equipo de Europa.

El murciano, que reapareció en el US Open tras pasar casi cuatro meses lesionado, usará el torneo de exhibición a modo de 'entrenamiento' de cara a la gira asiática.

Antes de debutar en la Laver, el número 3 del mundo se ha sometido a un curioso test por parte de 'TNT' en el que ha respondido a varias preguntas.

¿El GOAT del tenis? Carlitos apuesta por Novak Djokovic en el plano masculino y por Serena Williams como la mejor jugadora de la historia.

Cuando le preguntan por su rival más difícil, el de El Palmar señala sin asomo de duda a Jannik Sinner.

Más dudas tiene cuando el plantean cuál es su Grand Slam favorito, y finalmente se decanta por Wimbledon.

Roger Federer sería su pareja ideal en dobles, mientras que si se tuviera que decantar por un famoso, este sería Leonardo DiCaprio.

Por último, preguntado por su victoria más épica, Alcaraz recuerda la de Roland Garros 2025, cuando remontó varios puntos de torneo a Sinner.

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