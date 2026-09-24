Esto es muy revelador: atención a cómo habla Carlos Alcaraz de Sinner

El número 3 del mundo ha reconocido que "echa de menos" enfrentarse a su gran rival.

Se hace muy, muy raro pensar que en este 2026 Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tan solo se han enfrentado en la final del Masters 1000 de Montecarlo.

Los dos mejores jugadores del mundo no han tenido suerte con las lesiones y mientras que el murciano cayó en el Conde de Godó (abril) y reapareció en el US Open (septiembre), el italiano sufrió molestias en la rodilla tras Wimbledon (julio) y aún no se sabe cuándo volverá.

En la previa de la Laver Cup que se disputa este fin de semana en Londres, Carlitos ha concedido una entrevista a la 'BBC' en la que ha hablado de su mayor rival.

Y sí, afirma que le echa en falta: "Lo ganó casi todo a inicios de temporada y, por supuesto, le echo de menos. Añoro verle por aquí y jugar contra él porque me empuja a ser mejor tenista cada día".

"Cada partido en que nos enfrentamos nuestra rivalidad crece y solo espero que este año podamos vernos las caras porque la gente lo está esperando", ha añadido Alcaraz.