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No está fino de cara a puerta

El 'castigo' de Ancelotti a Vinicius por fallar con Brasil

En las últimas horas se han viralizado varios vídeos del entrenamiento de la 'canarinha' en los que se ve al jugador del Real Madrid haciendo flexiones tras cada disparo errado.

El 'castigo' de Ancelotti a Vinicius por fallar con Brasil El 'castigo' de Ancelotti a Vinicius por fallar con BrasilRedes

Este jueves, en rueda de prensa en Townsville antes de su partido ante Australia, a Carlo Ancelotti le preguntaron por Vinicius.

El entrenador de la selección brasileña, consciente del mal arranque de temporada del extremo, ha reconocido que "puede que no atraviese por su mejor momento".

Lo cierto es que a Vini se le ve menos eléctrico que antes y, sobre todo, más errático de cara a puerta, y ahí ha sido donde 'Carletto' ha hecho énfasis.

Al menos así lo muestran distintos vídeos del entrenamiento de la 'canarinha' que se han viralizado en redes sociales.

Vinicius, cada vez que fallaba un tiro a puerta, debía hacer varias flexiones para 'compensar' el fallo.

De hecho, él es el primero que es consciente de que su nivel ha bajado. Tras ganar en Elche, donde falló varias ocasiones claras, el '7' señaló en redes sociales que "los goles van a volver, no puedo fallar tantas". Y parece que Ancelotti está ayudando a ello.

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