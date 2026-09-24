No está fino de cara a puerta
El 'castigo' de Ancelotti a Vinicius por fallar con Brasil
En las últimas horas se han viralizado varios vídeos del entrenamiento de la 'canarinha' en los que se ve al jugador del Real Madrid haciendo flexiones tras cada disparo errado.
Este jueves, en rueda de prensa en Townsville antes de su partido ante Australia, a Carlo Ancelotti le preguntaron por Vinicius.
El entrenador de la selección brasileña, consciente del mal arranque de temporada del extremo, ha reconocido que "puede que no atraviese por su mejor momento".
Lo cierto es que a Vini se le ve menos eléctrico que antes y, sobre todo, más errático de cara a puerta, y ahí ha sido donde 'Carletto' ha hecho énfasis.
Al menos así lo muestran distintos vídeos del entrenamiento de la 'canarinha' que se han viralizado en redes sociales.
Vinicius, cada vez que fallaba un tiro a puerta, debía hacer varias flexiones para 'compensar' el fallo.
De hecho, él es el primero que es consciente de que su nivel ha bajado. Tras ganar en Elche, donde falló varias ocasiones claras, el '7' señaló en redes sociales que "los goles van a volver, no puedo fallar tantas". Y parece que Ancelotti está ayudando a ello.
Ancelotti ha puesto a hacer flexiones a Vinicius si fallaba un tiro😭😭😭. pic.twitter.com/lFlc9XsZTK— (fan) Mario (@Mario___RM) September 24, 2026
o Ancelotti fazendo o Vinícius Jr pagar flexão depois de errar finalização no treino da Seleção
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/woKIrflNGd— Central do Braga (@CentralDoBrega) September 24, 2026