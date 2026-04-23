¡A lo Jude Bellingham!: así celebró Rafa Jódar su triunfo en el Mutua Madrid Open

El tenista de Leganés se impuso a De Jong en primera ronda del Open de Madrid y celebró la victoria con el icónico gesto del '5' blanco, presente en la pista.

Rafa Jódar es la gran sensación del circuito ATP. El joven tenista de Leganés está plasmando sobre la pista un espectacular inicio de 2026 con tan solo 19 años. Hasta el momento ha firmado grandes actuaciones en Marrakech, Canberra y Barcelona; y ahora en Madrid, tras su debut por todo lo alto en una victoria épica ante Jesper de Jong.

Jódar enamoró a la Caja Mágica y fue protagonista también por sus celebraciones después del duelo. Abriendo los brazos a lo Jude Bellingham festejó Rafa tras lograr la victoria, algo que explicó en rueda de prensa: "No sabía que estaba en la pista. Le vi al inicio del segundo set y se me ocurrió hacer la celebración a su estilo si ganaba". El centrocampista no se quiso perder el debut del leganense y acudió a la pista acompañado de su familia.

"'Hey Jude. Vamooos", escribía después sobre la lente de la cámara, aún en la pista, y fue ya en los túneles de la Caja Mágica donde se reunió con el futbolista británico: "No me esperaba a Bellingham, es mi jugador favorito... Cuando gané el US Open Junior me invitaron al Bernabéu, me dio su camiseta y me ha dicho que se acordaba".

Un comentado encuentro entre una de las estrellas del Real Madrid y el joven tenista, que apunta a convertirse en uno de los nombres propios del circuito en los próximos años. Por ahora Jódar continúa avanzando en el Mutua Madrid Open y se enfrentará el viernes a Álex de Miñaur, para seguir consolidándose en la élite a pesar de su corta edad.