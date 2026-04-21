Rafa Nadal, el apoyo de Paula Badosa tras su lesión: "He hablado bastante con él, es mi referente"

La tenista española ha confesado hablar en repetidas ocasiones con el manacorí para recibir consejos de cara a superar su lesión de forma mental. Debuta este martes en el Mutua Madrid Open.

Paula Badosa tiene el objetivo de volver a lo más alto del tenis femenino. Las lesiones han lastrado a la tenista española que logró ser la número dos del mundo en 2022. Sin embargo, desde entonces su rendimiento ha experimentado un bajón considerable.

Al igual que muchos tenistas, Badosa ha recurrido a un referente o gran apoyo para recuperar su mejor nivel. Y no hay nadie mejor que Rafa Nadal para aconsejar e instruir a alguien que ha sufrido varias lesiones como Paula.

La de Begur debuta este martes en el Mutua Madrid Open ante la tenista austriaca Julia Grabher en primera ronda, y espera que los consejos de Nadal le ayuden a conquistar el título en la capital. "Estos meses, desde que he vuelto de la lesión, he hablado bastante con él: para mí el referente es Rafa Nadal", confiesa Badosa en declaraciones recogidas por el 'Diario AS'.

"Quería ver cómo gestionaba las emociones y he entendido mucho su fuerza mental", añade la española, asegurando que habría deseado jugar con María Sharápova, a la cual iguala con Rafa. "La admiraba mucho, era como Rafa en femenino", suscribe Paula.

El apoyo de Nadal se ha basado, sobre todo, en la parte mental para superar sus lesiones y el tiempo que ha estado fuera de las pistas. "Saldré de esa situación, no sé si aquí o en Wimbledon, pero sé que será así porque siempre lo he hecho. No sé cuánto me queda y no quiero arrepentirme de nada", concluye Badosa.