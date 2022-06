Un relato que pone los pelos de punta. La extenista Jelena Dokic ha contado a través de sus redes sociales que se intentó suicidar saltando del balcón de un piso 26.

"Casi me tiro del balcón del piso 26 y me quito la vida. Nunca olvidaré el día. Todo está borroso. Todo está oscuro. Sin tono, sin imagen, nada tiene sentido... solo lágrimas, tristeza, depresión, ansiedad y dolor", ha dicho, entre lágrimas.

Y desvela que está viviendo momentos muy difíciles: "Los últimos seis meses han sido duros. Ha sido un llanto constante en todas partes".

"Desde esconderme en el baño cuando estoy en el trabajo para secarme las lágrimas para que nadie lo vea hasta el llanto imparable en casa entre mis cuatro paredes ha sido insoportable. Los sentimientos constantes de tristeza y dolor simplemente no desaparecen y mi vida se ha hecho añicos. Me culpo a mí misma, no creo que sea digna de amar y tengo miedo", ha relatado.

Buscó ayuda profesional y eso le salvó la vida: "Me saqué del borde, ni siquiera sé cómo logré hacerlo. Obtener ayuda profesional me salvó la vida".

"Esto no es fácil de escribir, pero siempre he sido abierta, honesta y vulnerable con todos ustedes y creo profundamente en el poder de compartir nuestras historias para ayudarnos a superar las cosas y ayudarnos unos a otros", ha indicado.

"En el camino de la recuperación"

La extenista ha desvelado que "está luchando" para recuperarse: "Estoy escribiendo esto porque sé que no soy la única que está luchando. Solo sé que no estás solo".

"No voy a decir que estoy muy bien ahora, pero definitivamente estoy en el camino de la recuperación. Algunos días son mejores que otros y a veces doy un paso adelante y luego un paso atrás, pero estoy luchando y creo que puedo superar esto", dice.

Y manda un mensaje para todas esas personas que luchan contra la depresión: "Está bien sentirse así y puedes recuperarte. Es posible, solo sigue creyendo. Los amo a todos y aquí está luchar y sobrevivir para vivir y ver otro día. Volveré más fuerte que nunca".