Alcaraz pone a Djokovic por delante de Nadal: "Sin duda él es el GOAT"

A Carlitos le preguntaron por Rafa Nadal, pero se acabó quedando con el serbio: "En términos de números...".

Es el gran debate del mundo del tenis: ¿El mejor de la historia es Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer? Es difícil ponerse de acuerdo, pero Carlos Alcaraz tiene muy claro por quién apostar: por su rival en el circuito actual.

En la previa de la Laver Cup a Carlos le han preguntado si Rafa Nadal era el GOAT del tenis y él ha apostado por Nole.

"Para mí Nadal era un referente cuando era niño, alguien que aspiraba a ser, pero en términos de números, no hay duda de que el GOAT es Djokovic porque lo ha ganado absolutamente todo", dice el tenista murciano.

Insiste en su argumento: "Novak lo ha ganado todo no una vez, dos veces".

El serbio es el tenista con más Grand Slams de toda la historia. Tiene 24, dos más que Nadal y cuatro más que Roger. Por lo que Alcaraz se ciñe a los números y se queda con Djokovic.

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