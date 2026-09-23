Carlos Alcaraz reconoce que ni Sinner ni él son los mejores del mundo

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El murciano considera que en este punto de la temporada, tras lo ocurrido en los últimos meses, Zverev es el tenista más en forma del circuito.

Desde hace años, coincidiendo con el declive del 'Big Three' y el auge de Alcaraz y Sinner, el mundo del tenis le pidió a Alexander Zverev que diese un paso adelante.

El alemán solía ser el eterno 'casi', pero con las lesiones de Carlos y Jannik se ha erigido como el faro del circuito.

El actual número 2 del mundo, que tiene grandes opciones de cerrar el año en lo más alto del ranking, ha ganado en los últimos meses Roland Garros y el US Open, llegando también a la final de Wimbledon.

Es por ello que Alcaraz, que aún no está al 100% físicamente al igual que Sinner, sitúa al germano como el jugador más en forma del momento.

"Probablemente sea el mejor jugador del mundo ahora mismo", ha explicado en la previa de una Laver Cup en la que compartirá equipo con 'Sascha'.

"Tenerlo a mi lado y en nuestro equipo va a ser una gran arma que vamos a usar el fin de semana. Con suerte, vamos a obtener grandes resultados. Voy a intentar animarlo lo más que pueda", ha señalado.

Sobre su físico, Carlitos afirma que ya se encuentra mucho más confiado: "Me siento genial, practiqué mucho. El US Open fue una gran prueba para mí, así que estoy deseando jugar aquí".