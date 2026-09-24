El motor Honda deja tirado a Fernando Alonso en Azerbaiyán: su Aston Martin, KO en Bakú

El asturiano se ha tenido que bajar de su AMR26 a falta de 24 minutos para el final de los FP2 tras una fuga de aceite.

Nuevo drama para Fernando Alonso y Aston Martin en los segundos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se disputa este fin de semana en Bakú.

A falta de 24 minutos para el final los FP2 y cuando el ovetense tan solo había completado ocho giros con los neumáticos blandos, su AMR26 se ha parado.

El bicampeón del mundo se ha visto obligado a detenerse por una fuga de aceite en la unidad de potencia Honda.

Después de que los mecánicos de la escudería de Silverstone levantaran la cubierta para encontrar el motivo del problema, Alonso se ha bajado del coche y ha dado su sesión por concluida.

Stroll, que sí ha podido terminar la sesión con relativa normalidad, se ha quedado a cuatro segundos de un George Russell que ha dominado los entrenamientos por delante de Antonelli y Verstappen.

Cabe reseñar que Aston Martin ha sustituido diversas piezas del monoplaza y el motor para este Gran Premio y tanto Alonso como Lance tendrán sanciones de parrilla. Pinta a fin de semana negro para los británicos en Azerbaiyán.