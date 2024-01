La tenista Aryna Sabalenka consiguió hacerse con el primer Grand Slam de la temporada en tierras australianas tras vencer 6-3 y 6-2 a la china Zheng.

La bielorrusa ha conseguido revalidar su título en el Open de Australia un año después, dando lugar a un sinfín de felicitaciones por parte de otros personajes de renombre.

Una de ellas fue Paula Badosa, su mejor amiga en el circuito, quien apenas tardó unos minutos en felicitar a la tenista por su consagración en el torneo.

"Te lo mereces todo. Menuda campeona!!!!", señaló en un story de Instagram para luego recalcar en 'X': "Me encantan tus discursos ¡los mejores dentro y fuera de la cancha!".

Sabalenka no dejó a nadie indiferente en sus declaraciones postpartido: "Como siempre, el discurso va a ser un tanto extraño. Puse un poco de presión a mi equipo después de la final en Brisbane y aquí lo hemos hecho mejor".

"Quiero también felicitar a Qinwen, sé que es un sentimiento muy duro pero eres muy joven y una gran jugadora. Vas a llegar a muchas finales como esta y se que lo conseguirás. Quiero agradecer también a mi familia, porque siempre me olvido de ellos en estos discursos. No sé si debería seguir en inglés porque no se van a enterar de nada", confesaba entre risas.