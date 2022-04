Los organizadores de Wimbledon han confirmado este martes la participación de todos los tenistas que no estén vacunados contra el coronavirus. Esto incluye la presencia del número uno del mundo, Novak Djokovic, que podrá desplazarse hasta Londres para revalidar el título que levantó en la última edición.

Desde el gobierno británico y la organización del propio torneo han eliminado todo tipo de restricciones por la pandemia, por lo que se permite la entrada de personas sin la pauta de vacunación. Djokovic ya se perdió el Abierto de Australia después de su controvertido viaje al país y los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami por el hecho de no estar vacunado.

Con apenas tres torneos disputados esta temporada, a un nivel físico cuestionable, por fin se podrá ver al tenista serbio disputando un nuevo Grand Slam. Así lo confirmó la máxima dirigente del All England Club, Sally Bolton: "Los requisitos establecidos por el gobierno para entrar en Reino Unido no incluyen la vacunación obligatoria, por lo que, pese a que es recomendable, no será una exigencia para poder competir en Wimbledon este año".

"Creemos que hemos tomado la decisión más responsable dadas las circunstancias y no hay otra alternativa viable", agregó Ian Hewitt, presidente del All England Club. Además, en Francia se levantaron las restricciones y el número uno del mundo también podrá defender su título en Roland Garros.

Buenas noticias para 'Nole' después de un inicio de temporada repleto de polémicas por su firme decisión de no vacunarse. Ahora falta por conocer si podrá estar presente en el último Grand Slam del año, el Abierto de Estados Unidos, porque en estos momentos no podría acceder al país.