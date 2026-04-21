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Baja confirmada en Madrid

Preocupación por el estado físico de Novak Djokovic: "Espero estar en Roland Garros"

El tenista serbio reconoce que está lesionado y que su objetivo es estar en el Grand Slam de tierra batida, al igual que Carlos Alcaraz.

Novak DjokovicNovak DjokovicGetty

Carlos Alcaraz es duda para Roland Garros... y también Novak Djokovic. Dos de las grandes figuras del tenis podrían ausentarse del Grand Slam de tierra por sus lesiones y el torneo quedaría muy mermado.

El tenista serbio, en la gala de los Premios Laureus, ha reconocido que se encuentra lesionado y que no estará ni en Madrid esta semana ni en Roma.

"No puedo participar en el torneo de Madrid. Tengo una lesión y espero estar listo al menos para Roland Garros", dice el ganador de 24 Grand Slams.

Jannik Sinner se quedaría así solo de ese trío que se ha colado en los últimos grandes partidos de los cuatro grandes.

Pero todavía quedan tres semanas claves. Su participación está en duda, pero tanto Carlos como Novak harán todo lo posible para estar en París.

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