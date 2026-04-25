El ranking castigará duramente a Carlos Alcaraz por su ausencia de Roland Garros

Carlos no estará ni en Roma ni en Roland Garros y perderá hasta 3.000 puntos: Jannik Sinner tiene casi asegurado el número 1 este año.

Ni en Roma ni en Roland Garros. Carlos Alcaraz anunció que la lesión en su muñeca derecha le impedirá participar en los dos últimos torneos de la gira de tierra batida. Muy sensible será su baja en la tierra de París, donde defiende título.

Y el ranking se lo hará pagar. Porque el murciano perderá 3.000 puntos en la clasificación y dejará en bandeja el número 1 para Jannik Sinner en lo que queda de año.

Defendía 1.000 puntos en Roma y 2.000 en París. Todos ellos se le restarán.

Una lesión delicada

Se lesionó en el Conde de Godó de Barcelona y desde el primer día pidió paciencia. Necesitaba someterse a pruebas para conocer el alcance de una lesión que parecía delicada. Y se cumplieron los peores pronósticos. No podrá saltar a las pistas en los próximos meses y deberá descansar y recuperar para aspirar a volver en la hierba de Wimbledon, en Londres.

¿Volver en Queen's?

El objetivo del tenista murciano será regresar en la hierba. Primero en Queen's y posteriormente en Wimbledon, donde también defiende título.

Si no pudiera acudir a ese grande, Alcaraz perdería otros 2.000 puntos en el ranking. Una noticia absolutamente terrible.