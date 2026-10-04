Djokovic es histórico en Pekín tras un contundente 'dardo' de Zverev: "Se está haciendo mayor..."

El germano le dedicó unas palabras bastante críticas en la rueda de prensa previa al partido. 'Nole', como de costumbre, habló en el campo ampliando su espectacular récord en la capital china.

Novak Djokovic es inevitable. El serbio ha vuelto a demostrar una vez más que puede competir contra los mejores del mundo. Esta vez, derrotando al, nada más y nada menos, que campeón del Roland Garros y US Open de este 2026.

Alexander Zverev se las prometía muy felices apuntándose el primer set por 6-4 en las semifinales del torneo de Pekín. Pero el germano quizás paso por alto que Novak nunca había perdido un duelo en la capital china. La reacción del de Belgrado fue instantánea.

Se apuntó la segunda manga por 6-4 y, cuando el partido parecía que se le complicaba por irse al tercer set, 'Nole' no bajó el nivel. Su récord de victorias en Pekín asciende a 32...¡en 32 partidos! Un registro absolutamente extraterreste.

Djokovic buscará un hueco en la final ante Daniil Medvedev. Esa final será precisamente ante un español sí o sí porque el rival de Nole o de Daniil saldrá del enfrentamiento entre Carlos Alcaraz y Jaume Munar.

El 'dardo' de Zverev a Djokovic

El germano sorprendió en la rueda de prensa previa al partido cuando aseguró que Djokovic pedía jugar los 'Grand Slams' al mejor de tres sets porque "se estaba haciendo mayor". Un comentario que, tras la derrota ante el propio 'Nole' y nunca mejor dicho, envejecerá mal.

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