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"Estoy intentando llegar al fondo del problema"

Djokovic desvela que sufre un problema de salud

El serbio ha explicado que su bajón esta temporada no obedece a un problema de "resistencia", sino que es algo de salud que no quiere revelar.

Novak Djokovic Novak DjokovicGetty

Tras vencer a Bu Yunchaokete en segunda ronda de Pekín para mantener su condición de invicto en el torneo chino, Novak Djokovic ha soltado la 'bomba' en rueda de prensa.

Preguntado por los problemas que lleva arrastrando a lo largo de la temporada, el balcánico ha afirmado que no se trata de un tema físico, sino de salud.

"La gente lo mezcla, no es resistencia, es otra cosa más relacionada con la salud. No quiero revelar qué es, pero estoy intentando llegar al fondo del problema con mi equipo", ha señalado.

Sin embargo, no quiere condescendencia hacia él: "No quiero entrar en detalles porque entonces parecerá que me estoy quejando o buscando excusas. La verdad es que este año ha sido una lucha enorme para mí, con algunos problemas concretos que he tenido".

"He intentado encontrar diferentes maneras de estar, al menos, en unas condiciones físicas y de salud decentes para poder estar en pista y competir con el jugador que tengo delante. Si el jugador me gana, si es mejor, entonces perfecto", ha explicado.

"La mayoría de los partidos y torneos que he jugado este año han sido una lucha real para mí físicamente, pero eso no tiene nada que ver con la resistencia", ha zanjado. A sus 39 años, 'Nole' siembra la preocupación.

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