Novak Djokovic es el tenista con más Grand Slams de toda la historia: 24. Dos le saca a Rafa Nadal y cuatro a un Roger Federer que ya anunció su retirada del tenis. Sin embargo, él cree que no se le valora lo suficiente.

Y asegura que el motivo por el que no se le valora es por su lugar de origen: Serbia. Así lo ha denunciado en la previa de la Copa Davis: "Hay algo que sí es un hecho: Si no fuera de Serbia ya me habrían glorificado a nivel deportivo hace años, especialmente en Occidente".

"Es parte de mi vida, estoy orgulloso de ser de Serbia, me da fe y esperanza y por es lo que estoy logrando sabe mejor y me llena más", dice el número 1 del mundo en declaraciones al medio serbio 'Sportklub'.

Ante Daniil Medvedev jugó un tenis espectacular. Y la clave fue su victoria en el segundo set: "En esos momentos físicamente no sentía mis piernas, no tenía fuerzas, el suelo me daba vueltas y tenía el cielo sobre mi cabeza. Pero en esos momentos, con la fe que tengo, espero que esa intervención divina suceda".

"No me creerán, pero me pasó muchas veces y me sorprendí por cómo pude soportarlo todo. Puedes creer que Dios y un poder superior te ayudarán, y yo creo firmemente y me lo tomo en serio. Creo que algo divino estuvo presente hoy. Hubo momentos en los que jugaba por intuición...", dice el serbio.

La realidad es que su paso por el US Open ha sido espectacular. En 2023 ha logrado tres grandes de cuatro. Sólo cayó derrotado en Wimbledon ante Carlos Alcaraz. Y su objetivo ahora para el próximo año es ganar los cuatro.