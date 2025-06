Los cinco sets que advierten a Carlos Alcaraz en Wimbledon: "¡Es una vergüenza!"

Carlos Alcaraz está en segunda ronda de Wimbledon, sí, pero su sufrimiento fue absolutamente tremendo. Lo pasó realmente mal para llevarse la victoria contra Fabio Fognini. Necesitó cinco sets y en algunos tramos del partido se le vio realmente superado, cometiendo errores impropios de él.

En la quinta manga ganó Alcaraz ante un Fognini que se retira del tenis. Jugó su último partido en el All England Club.

En el tie break del segundo set demostró Carlitos su frustración con una frase que lo decía todo: "No puedo sacar y no puedo restar. ¡Es una vergüenza!".

Perdió esa manga, la segunda, y también la cuarta por un contundente 6-2. Despertó en el último set para llevarse el partido y seguir defendiendo ese título en la hierba de Londres.

El calor fue tremendo. Más de 30 grados sobre la pista. Al murciano se le veía renqueante, lento y preocupado. Apenas celebró sus golpes hasta que llegó la manga definitiva, con un contundente 3-0 en el marcador. Entonces miró a su box y celebró con Juan Carlos Ferrero y los suyos. "Vamos, vamos", se repetía con el puño cerrado.

Se paró el partido por un desmayo en la grada... y en el regreso Fognini claudicó. A partir de ahí no cedió. Recuperó un buen tenis, aunque lejos de aquel nivel que mostró el año pasado. Mucho tendrá que mejorar para no sufrir como en esta primera jornada. Y el tenis no para. Tendrá que resetear para volver a saltar a la pista en la segunda ronda.