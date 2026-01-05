Descomunal enfado de Zverev tras reventar una raqueta: "Lleva dos pu*** años sin jugar"

El germano cayó ante el polaco Hurkacz en la United Cup. Su reacción, destrozar una raqueta y estallar en el banquillo. 'Sascha' comienza 2026 como terminó 2025, desquiciado.

Alexander Zverev tuvo un 2025 para olvidar. El número tres del mundo se volvió a quedar sin 'Grand Slams' y su juego no le permitió llegar a las rondas finales de los grandes torneos. Solo el Open de Australia fue una excepción para 'Sascha', llegó a la final pero cayó ante el que es su máximo verdugo en la luchar por títulos, Jannik Sinner.

Desde esa final, Zverev fue arrastrando malas dinámicas y malos resultados. En Roland Garros cayó ante Novak Djokovic en cuartos de final pero la gran debacle llegaría un mes después. Su derrota en Wimbledon en primera ronda ante Arthur Rindererch le hizo caer en una profunda crisis de juego.

El número tres del mundo llegó a reconocer haber tenido problemas de salud mental y en el US Open volvió a caer eliminado antes de tiempo, en tercera ronda. Tras un 2025 decepcionante a nivel de resultados, 'Sascha' esperaba comenzar 2026 con buen pie.

Nada más lejos de la realidad. El alemán ha perdido en la United Cup ante el polaco Hubert Hurkacz dejando un enfado terrible en pista. Zverev perdió los papeles en el banquillo: "¿Por qué no estoy sacando? (Hurkacz) lleva dos pu*** años sin jugar, y está sacando a 230 km/h. Por la noche, cuando hace frío. Es una locura. Apenas puede moverse y está sacando".

'Sascha' también perdió la paciencia llegando a destrozar completamente una raqueta sobre el suelo. La frustración y desesperación han vuelto a brotar en el número tres del mundo que volverá a tener una prueba de fuego en Australia para recuperar su nivel. Si sigue con esta dinámica, todo apunta a que el espera un 2026 muy decepcionante.