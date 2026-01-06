Sánchez abordará con los grupos parlamentarios "en los próximos días" el envío de tropas a Ucrania una vez cesen las hostilidades

El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, fue recibido este martes por el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada al Elíseo para participar en la reunión de la Coalición de Voluntarios sobre Ucrania.

¿Por qué es importante? "España debe formar parte de la solución", ha asegurado el presidente, quien ha informado de la hoja de ruta de España para "una paz justa" en Ucrania, que incluye: "garantías de seguridad", la adhesión a la UE y un "paquete para la reconstrucción".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto este martes la puerta a que militares españoles participen en una hipotética misión de paz en Ucrania. Así mismo, ha informado que "en los próximos días" se pondrá en contacto con "la mayoría" de los grupos parlamentarios para hablar de la implicación española y del apoyo a Ucrania cuando se logre la paz en el país, que se acerca a su cuarto año desde el inicio de la invasión rusa. Así lo ha transmitido tas la reunión de la Coalición de Voluntarios al completo sobre Ucrania celebrada en París.

"España debe formar parte de la solución", ha asegurado Sánchez, quien ha destacado tres pilares fundamentales de la hoja de ruta española tras una hipotética paz en Ucrania: "garantías de seguridad", la adhesión a la UE y un "paquete para la reconstrucción".

El presidente ha asegurado que "España desde el principio ha defendido el acceso de Ucrania a la Unión Europea" y que desde el Gobierno se va a "seguir ayudando en ese fin tanto a Ucrania como también lógicamente a la Comisión Europea". Durante la reunión, ha expresado, han abordado "las medidas de seguridad" que tendrán que llevarse a cabo en Ucrania cuando se dé un alto al fuego. También ha destacado que otro de los puntos clave ha sido la reconstrucción del país cuando cese la guerra.

"Tanto la Unión Europea como también otros países, también los norteamericanos, estamos listos para poner en marcha un paquete de prosperidad para Ucrania que contenga ayudas, préstamos, incentivos, mecanismos de apoyo para reconstruir sus infraestructuras y también redinamizar su economía y sentar las bases para una nueva prosperidad en Ucrania, cuando se logre la paz", ha afirmado.

Sánchez ha remarcado que "nos hayamos en un momento decisivo para la seguridad europea y para la estabilidad del orden internacional", un momento marcado por la "incertidumbre", pero también de "esperanza". "Por primera vez en mucho tiempo, y hace ya cuatro años de la invasión de Putin, empieza a cobrar forma un marco de seguridad que puede permitir eventualmente que acabe la guerra y se alcance una paz duradera en Ucrania", ha afirmado.

Todo esto, ha insistido, tras "una agresión injusta, completamente injustificada e ilegal por parte de Putin". Y ha agregado que "estamos cerca" de la paz a la espera de que "esa propuesta [en referencia al plan de paz] se materialice" y pueda ser pactada también con Rusia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.