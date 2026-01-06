Lotería del Niño 2026, en directo | Los premios, preparados para viajar por toda España este 6 de enero

Lotería del Niño 2026 | Cómo evitar problemas si te toca algún premio 👉 No basta con enviar una foto del décimo por WhatsApp o cualquier otro soporte para demostrar que está compartido, debe constar también de forma expresa el número del décimo, la serie, fracción y fecha del sorteo; la identidad de todas las personas copropietarias, el porcentaje o cantidad que juega cada una y quien es el depositario. Y ojo, porque tampoco teniendo toda esta información se puede evitar que una sola persona cobre un décimo compartido. 💰 El pago con Bizum a la hora de compartir décimos debe indicar el concepto, número del décimo y el porcentaje que se juega, y hacer captura del pago y compartirla con el grupo. 👮‍♀️ En caso de extravío o robo del décimo hay que denunciarlo inmediatamente ante la Policía Nacional o la Guardia Civil y también comunicarlo a Loterías. Es decisivo el haber fotografiado o fotocopiado el décimo por ambas caras para que se pueda bloquear el pago. Para la Lotería de Navidad, una ONG denunció la pérdida de 70 décimos extraviados por Correos que, en última instancia, tuvieron que bloquear. Compartir en X

Así fue el sorteo de la Lotería del Niño de 1941 El sorteo del Niño fue institucionalizado en 1941 por el entonces director general de Timbre y Monopolios, F. Roldán, y ese año 1941 el sorteo constaba de cuatro series de 42.000 billetes cada una, a 150 pesetas el billete, dividido en décimos de 15 pesetas. Se vendieron 166.668 billetes con una recaudación total de 25.230.000 pesetas, que reportaron un beneficio de 7.700.300 pesetas al Estado. Entonces, su programa contaba con cinco grandes premios: un primer premio de 500.000 pesetas por serie, un segundo premio de 300.000 pesetas por serie, un tercer premio de 150.000 pesetas por serie, un cuarto premio de 75.000 pesetas por serie y un quinto premio de 50.000 pesetas por serie. El número agraciado con el primer premio fue el 23594, consignado en Sevilla.

El 03897, el primer premio del sorteo del Niño del que se tiene registro ¿Sabes cuál fue el primer primer premio de la Lotería del Niño? Sí, no hemos repetido ese 'primer' sin querer: según los datos que ofrece SELAE, la primera vez que se repartió un primer premio del sorteo del 6 de enero fue en 1908 y el número agraciado fue el 03897. En aquella ocasión, el premio cayó íntegro en la localidad de Fermoselle, en Zamora.

Lotería del Niño 2026 | Qué impacto tienen los premios en el IRPF Los premios de la Lotería del Niño no tienen ningún impacto en el IRPF de los beneficiarios, quienes sólo añaden en su declaración los rendimientos que se genere con el dinero conseguido, como los intereses bancarios, según han recordado los técnicos de Hacienda (Gestha). Tampoco les afectan para pedir becas, prestaciones de asistencia u otras ayudas públicas que dependan de los ingresos y no del patrimonio, ya que la cuantía del premio no se incluye en la base del IRPF, aunque sí habría que incluirlo en el Impuesto sobre Patrimonio si se supera el mínimo autonómico para presentarlo. En cambio, las sociedades deben incluir el importe íntegro del premio entre los ingresos extraordinarios del ejercicio, y deducen la retención del gravamen de loterías.

Así quedarían los premios de la Lotería del Niño si se redujera el límite exento del gravamen En 2012, los premios de sorteos como los de la Lotería del Niño o la Lotería de Navidad 'decrecieron', no porque se redujera, sino porque se introdujo un gravamen especial que obligaba a destinar una parte a Hacienda. Los primeros años, el límite exento de impuestos era de 2.500 euros, cuantía que ha ido creciendo hasta los 40.000 euros, fijado en 2018 e intacto desde entonces. Esto hace que los primeros 40.000 euros de cada premio se reciban de manera íntegra, mientras que todo lo que exceda esta cantidad está sujeto a un impuesto del 20%, que se destina a Hacienda. Ahora, los técnicos de Hacienda (Gestha) han reiterado su petición al Gobierno para que reponga el mínimo exento de los premios de Loterías estatal y autonómicas, ONCE y Cruz Roja a los primeros 2.500 euros que estuvo vigente entre 2013 y el 4 de julio de 2018. En esta línea, han sostenido que no tiene sentido que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros y, en cambio, sí tribute una prestación por desempleo o una subvención de 1.000 euros. Con esta propuesta, el gravamen de loterías podría recaudar adicionalmente 10,7 millones de euros, un tercio más en este sorteo. Con este movimiento, todos los premios serían más pequeños de lo que son ahora. Para el sorteo del Niño, de recuperar el mínimo exento de impuestos, los premios quedarían así: Primer premio : pasaría de los 168.000 actuales a 160.500 euros

: pasaría de los 168.000 actuales a Segundo premio : pasaría de los 68.000 actuales a 60.500 euros

Tercer premio: pasaría de los 25.000 (íntegro) a 20.500 euros

Lotería del Niño 2026 | ¿Cuál es el reintegro más frecuente del sorteo? La historia del sorteo del Niño es más corta que la de Navidad, pero en estos años también se pueden sacar algunas estadísticas. Y aunque no son más que eso, estadísticas, para muchos es suficiente como para elegir sus números. Porque sí, algunos eligen sus décimos en base a fechas, o combinando sus números 'estrella', pero algunos prefieren tirar de lo que creen que puede ser matemático (y no, no lo es), como es la terminación más frecuente. En el sorteo del Niño, el reintegro más repetido ha sido el 0, que ha salido un total de 22 veces; en el otro lado de la balanza está el 3, que sólo ha salido en siete ocasiones.

