¿En qué se parecen Verstappen y Vettel? Ojo al análisis de un exjefe de F1

"¿Cuál es realmente la diferencia entre los campeones y otros pilotos?": esta es la pregunta que se ha planteado Franz Tost durante una entrevista en 'Motorsport'.

El exjefe de Toro Rosso (después AlphaTauri y ahora RB) ha desgranado "las características más importantes de un campeón" y en las que Max Verstappen y Sebastian Vettel "son bastante comparables".

El primer lugar, el talento: "Para mí son algunos aspectos fijos. En primer lugar, Max es uno de los pilotos con más talento con los que he trabajado jamás, y lo mismo se aplica a Sebastian".

Posteriormente, Tost destaca la concentración: "El segundo factor es que están cien por cien centrados en su trabajo. La gente siempre subestima este factor, pero es enormemente importante. Viven para la Fórmula 1. Es su pasión en todos los sentidos y son capaces de mantenerla año tras año. Esto último es extremadamente importante: poder vivir realmente para el deporte".

También hace énfasis en la disciplina: "El tercer factor, para mí, es la disciplina. La gente también subestima siempre lo importante que es la disciplina. Esto vale para cualquier profesión, pero especialmente para la Fórmula 1. Con disciplina no me refiero solo a llegar puntual a las citas y ese tipo de cosas prácticas. También se trata de disciplina dentro del coche. Por ejemplo, que como piloto no frenes más tarde de lo habitual en la vuelta decisiva de la clasificación".

"Eso no es fácil, porque durante la qualy la presión es máxima y todo el mundo quiere frenar un poco más tarde de lo normal. Pero cuando un piloto hace eso, a menudo sale mal. Esos son momentos de aprendizaje muy importantes para un talento. También en ese sentido hay que tener disciplina. En una carrera de sesenta vueltas, igualmente debes tener claro: ahora todavía no necesito asumir riesgos, la oportunidad llegará más adelante", añade el exjefe.

Por último, destaca la curiosidad y el afán por mejorar: "Mi cuarto punto es que son extraordinariamente curiosos y tienen muchas ganas de aprender. Con esto quiero decir que esos pilotos suelen estudiar muy bien a sus rivales y compañeros de equipo. Saben exactamente cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Aún más importante es que se estudian muy bien a sí mismos. Son críticos consigo mismos, aunque no lo muestren ante la prensa ni se lo cuenten a otros. Pero para ellos mismos saben perfectamente: ‘lo que he hecho hoy ha estado mal y no debo volver a hacerlo’. Y después, efectivamente, no lo vuelven a hacer".