Los reyes y la princesa Leonor presiden la Pascua Militar con un Sánchez ausente por una reunión en París

Los detalles Por primera vez en la historia, el presidente del Gobierno no estará en el Palacio Real para la Pascua Militar al acudir a un encuentro de la Coalición de Voluntarios para Ucrania convocado por Emmanuel Macron en París.

El 6 de enero, los reyes y la princesa Leonor presiden la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid. Este evento tradicional reúne a la cúpula de los tres ejércitos y la Guardia Civil. Por primera vez, el presidente del Gobierno no asistirá, ya que Pedro Sánchez participará en una reunión europea sobre Ucrania. La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, representarán al Ejecutivo. La ceremonia comenzará a las 12 con el himno de España y discursos de Felipe VI y Robles. Leonor, en su tercera Pascua Militar, vestirá el uniforme del Ejército del Aire. Además, se impondrán condecoraciones a militares destacados.

Los reyes y la princesa Leonor presiden este 6 de enero la ceremonia de la Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid en un acto que, como es tradición, reúne a la cúpula de los tres ejércitos y la Guardia Civil. Un acto que estará marcado, por primera vez, por la ausencia del presidente del Gobierno, ya que Pedro Sánchez ha sido convocado por los líderes europeos a una reunión de la Coalición de Voluntarios para Ucrania en la que se abordará la búsqueda de un acuerdo para que Kyiv ponga fin a la guerra con Rusia. No obstante, el Ejecutivo estará representado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska.

La ceremonia comenzará a las 12 de la mañana con la interpretación del himno de España en la plaza de la Armería para que, posteriormente, los invitados se dirijan al interior del Palacio, concretamente al salón del Trono, donde tendrán lugar los discursos de Felipe VI y Margarita Robles.

Será la tercera ocasión en la que la princesa Leonor acusa a la Pascua Militar, y lo hará vistiendo el uniforme de gala del Ejército del Aire, ya que está cumpliendo la última fase de su formación castrense en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

En este acto se impondrán también condecoraciones a los militares que hayan hecho méritos destacados en el último año en la que será la duodécima Pascua Militar que Felipe VI presida como jefe del Estado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.