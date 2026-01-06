Carlos Sainz, en "modo supervivencia" en el Dakar: "Conduje como lo haría mi madre"

El cuatro veces ganador del Touareg se quedó sin ruedas a 60 kilómetros de la línea de meta.

Tras dos primeras etapas del Rally Dakar muy difíciles para Carlos Sainz, el madrileño ha recuperado tiempo en la general... y eso que ha sufrido dos pinchazos.

Esto le obligó, junto a su compañero, Lucas Cruz, a bajar el ritmo en el último tramo de la especial y, de hecho, en el penúltimo punto de control registró una pérdida de tres minutos.

"Hoy ha sido modo supervivencia", señalaba un optimista Carlos Sainz en la meta de Al-Ula.

"Después de pinchar dos veces cuando estabamos aún a 60 kilómetros del final y con muchas piedras en el camino, tuvimos que conducir... como lo haría mi madre", añadía.

Este miércoles el cuatro veces ganador del Touareg, que está cuarto en la general a tres minutos del liderato, arrancará desde la séptima posición.