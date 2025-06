La reflexión de Alcaraz sobre el momento que está atravesando Sinner: "Sobre todo mentalmente..."

Perder no es nada fácil

Carlos Alcaraz se llevó el título de Roland Garros en una final muy intensa. Jannik Sinner tuvo hasta tres bolas de partido, pero acabó cediendo. Hundido en su box con su gente, incluso llorando. Y ahora Carlos ha dicho que entiende que lo esté pasando mal, sobre todo mentalmente.

Antes de las semifinales de Queen's, en las que se enfrentará a Roberto Bautista, Carlos habla de lo difícil que es recuperarse de las derrotas: "Hubo algunos partidos, partidos muy largos que he perdido, y me fui de la pista yo solo con la cabeza arriba, y no necesité demasiado tiempo para recuperarme de eso, y hubo otros partidos que fue muy duro afrontarlos".

"Sé que ese día para Jannik (la final de Roland Garros), esa final fue bastante dura de afrontar después de todo mentalmente. Así que no sé. Por mi experiencia, en algunos partidos que he perdido he tardado tres o cuatro días en recuperarme mentalmente. Físicamente, también, era exigente. Dos o tres días como mínimo para recuperarme de una derrota muy dura", explica Carlos.

El cambio de tierra a hierba no le ha afectado. Se encuentra muy bien a poco más de una semana de la cita de Wimbledon.

"Me siento muy bien, sinceramente. Los tres últimos partidos han sido en superficies diferentes, así que sólo intento adaptar mi tenis de la mejor manera posible. Creo que va muy bien. Cuantas más victorias consiga, más confianza tendré. Ahora mismo me siento muy bien en la pista", apunta el murciano.

Está trabajando muchos aspectos para llegar al All England Club de la mejor forma posible: "Hay muchas cosas que puedo mejorar, obviamente, en hierba, pero ahora mismo estoy muy contento con todo, con cómo han ido los días últimamente. Así que la confianza es bastante alta, y espero seguir así".