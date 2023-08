Uno de los tenistas más queridos en el circuito masculino dijo adiós a Toronto dejando entrever su retirada dentro de poco. Se trata de Andy Murray, ganador de tres Grand Slam, dos medallas de oro olímpicas y 14 Masters 1.000.

El británico iba a disputar los octavos de final del Masters 1000 de Toronto ante Sinner, pero una distensión abdominal le obligó a abandonar el torneo.

Murray se dirigió a los aficionados lamentando que no hubieran podido verle en acción: "Siento que los he decepcionado".

"Esta podría ser la última vez que juegue aquí también. Así que terminar así se siente basura", asumió.

Hay que tener en cuenta que el abierto de Canadá cada año se alterna entre Toronto y Montreal, por lo que en 2024 quizás aún siga jugando, pero no esla primera vez que lanza algún mensaje sobre su retirada.

A touch of class by @andy_murray as usual 👏#NBO23pic.twitter.com/QRwXBnPWaR