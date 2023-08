Con Roger Federer retirado, Rafa Nadal haciendo un punto y aparte en su carrera y Novak Djokovic viendo cómo Carlos Alcaraz irrumpe y se consagra en el mundo del tenis, cabe hacer análisis de lo que ha supuesto el 'Big Three' para el deporte de la raqueta en este siglo.

Ya no solo para el aficionado, que ha vivido la mejor etapa de su historia, sino para sus rivales, que han visto cómo los tres mejores tenistas de la historia han confluido en el mismo tiempo.

De esto ha hablado Milos Raonic en declaraciones recogidas por 'Punto de break'. Al canadiense, tras caer en Toronto, le han preguntado si es mejor el nivel de ahora que el de hace unos años, y ha sido categórico.

"No lo sé. No he jugado lo suficiente con los mejores para saberlo, pero en realidad diría que es un poco lo contrario. Creo que solo tres muchachos, tener tres atletas legendarios ejemplares en un deporte, ni siquiera en una generación, pero en un deporte al mismo tiempo, estropeas las expectativas de todos sobre lo que es normal", ha arrancado el que fuera número 3 del mundo.

Raonic cree que coincidir en la misma etapa de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic ha enterrado las opciones de varias generaciones de tenistas.

"Cuando estuve de gira por primera vez eran más o menos ellos y Andy. Diría que en el 60% o el 70% de las semifinales estaban ellos. Y tal vez cuando se trataba de arcilla, David Ferrer era el tipo de persona que cambiaba un poco las cosas", ha añadido el canadiense.

"Creo que tres tipos se metieron con las expectativas de todos durante mucho tiempo", ha zanjado. Ahora, con Carlos Alcaraz, el tenis podría estar experimentando el inicio de otra etapa de supremacía absoluta.