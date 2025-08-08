La atrevida reflexión de Alcaraz sobre su rivalidad con Sinner: "Con carreras tan largas..."

El murciano habla del nivel al que han llegado tanto él como Jannik y hace algunas predicciones si la situación se mantiene igual en los próximos años.

Carlos Alcaraz debutará el próximo sábado en el Masters 1.000 de Cincinnati. El murciano reaparecerá sobre las pistas tras la dura derrota sufrida hace poco menos de un mes ante Jannik Sinner.

El italiano le arrebató la corona de Wimbledon a Carlitos y se tomó la revancha de la épica remontada que Alcaraz culminó en Roland Garros. Más allá de los resultados y los títulos que se juegan entre ambos, el tenis está empezando a destapar una nueva realidad.

Jannik y Carlos están demonstrando que están un escalón por encima del resto del circuito. Su superioridad en la pista hace pensar que podrían extender su dominio muchos años más.

Alcaraz, en la previa de su debut en Cincinnati, ha analizado su rivalidad con el número uno del mundo: "Le dejo a la gente que hablen sobre la rivalidad con Jannik y las cosas que hemos conseguido se quedan para los libros de historia".

"Pienso en la historia que estamos haciendo, por supuesto, pero creo que, teniendo carreras tan largas todavía por delante, hay que pensar aún en lo lejos que podemos ", ha reconocido Carlos en unas declaraciones en rueda de prensa.