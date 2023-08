Queda menos para volver a ver a Carlos Alcaraz en acción. El campeón de Wimbledon ha regresado a los entrenamientos en su localidad, El Palmar, y ya prepara su próximo reto en el circuito: el Masters 1000 de Canadá.

El próximo 7 de agosto arranca el torneo de Toronto, en el que no se podrá medir a Novak Djokovic, su rival en la final de la hierba de Londres.

Será la primera cita de preparación de cara al US Open, donde salió campeón el curso pasado. A sus 20 años el murciano ya ha conquistado dos grandes: el US Open de 2022 y recientemente Wimbledon 2023.

Después llegará Cincinnati y finalmente la pista de Nueva York. Ese sería el tramo final de temporada para el número 1 del mundo, que mantuvo este puesto tras superar al tenista con más Grand Slams en una final épica.

Djokovic no estará en Canadá

Djokovic anunció a través de sus redes sociales que no participaría en Toronto: "Siempre he disfrutado las veces que he venido a Canadá, pero después de hablar con mi equipo, creemos que hemos tomado la mejor decisión. Quiero dar las gracias a Karl Hale, director del torneo, por comprender esta decisión. Realmente espero volver a Canadá y Toronto en los próximos años para jugar delante de los grandes aficionados de aquí".

El serbio sí estará en el Masters 1000 de Cincinnati (del 13 al 20 de agosto) para preparar el US Open.