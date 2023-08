"Carlos Alcaraz es el heredero del 'Big Three'". Ese es el titular que ha dejado Paolo Bertolucci, extenista italiano sobre el reciente campeón de Wimbledon (superó a Novak Djokovic en la gran final).

"No hubo nadie con veinte años que jugara así al tenis. Es el más completo. Se encuentra de maravilla en cualquier superficie. Digamos que se trata del prototipo del tenista del futuro", ha expresado en declaraciones al medio 'Jot Down'.

"Ahora bien, no se sabe dónde llegará porque ahí entran en juego intangibles como el físico, la competencia que pueda tener o el hambre de victoria. Todo parece indicar que seguirá escribiendo páginas y páginas de éxitos tenísticos porque sí, tiene cosas de los tres grandes. Es un fenómeno total", ha detallado.

Ha comparado a Rafa Nadal con el joven murciano, actual número 1 del mundo: "Nadal sufre en la pista. Es un fuera de serie, pero sufre. Roger Federer era técnica cristalina, pero no sonreía. Alcaraz se divierte. Me recuerda, en el fútbol, a Ronaldinho. En diez años no veo nadie que le haga sombra".

Alcaraz, el hombre a seguir

Alcaraz ya es doble campeón de Grand Slam: el US Open en 2022 y Wimbledon en 2023. Su próximo reto será el Masters de Toronto, que arranca la próxima semana.