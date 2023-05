No cabe ninguna duda de que Rafa Nadal está entre los tres mejores tenistas de la historia. El manacorí ha marcado una época junto a Roger Federer y Novak Djokovic forjando el 'Big 3'.

A sus 36 años es una leyenda del tenis, un mito del deporte y un ejemplo de superación en el que se miran todos los jóvenes. Sin embargo, desde que se lesionase en el Open de Australia, está viviendo un calvario.

La lesión en el psoas de Nadal y último partido que jugó

Rafa Nadal sufre una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. En principio, esa lesión le iba a tener apartado de las pistas "entre seis y ocho semanas", pero lleva de baja desde el 18 de enero.

El propio Nadal en redes sociales contó cómo vivió el momento en el que se rompió: "He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo", explicó.

Aquel fatídico día Rafa disputaba su segundo partido del año en el Open de Australia, y perdió ante el estadounidense Mackenzie McDonald (4-6,4-6 y 5-7). Terminó lesionado y no pudo revalidar el Grand Slam que consiguió en 2022.

Rafa Nadal es el decimocuarto en el ranking ATP

Desde entonces no ha vuelto a jugar, no ha podido sumar puntos, y su posición el ranking ATP ha bajado estrepitosamente. Por primera vez desde 2005 está fuera del Top 10.

Actualmente Rafa Nadal ocupa la decimocuarta posición con 2.535 puntos