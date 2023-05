Tremenda sorpresa la vivida en Roma en el partido de Carlos Alcaraz. El de El Palmar, que regresó al número 1 del mundo del tenis tras jugar en la pista transalpina, no pudo avanzar en el Masters 1.000 y cayó contra el húngaro Fabian Marozsan, número 135, en apenas un par de sets.

El murciano, tras el duelo, lamentó la oportunidad perdida. "Estoy jod*** por no saber leer bien las oportunidades del segundo set".

"Intenté pelear, pero he cometido muchos errores. Ferrero me ha dicho que me metiese más en el 'rally', pero por más que lo intentaba había veces que ni sabía lo que estaba pasando, ni por lo que estaba fallando", cuenta Alcaraz.

Carlos habló también sobre el nivel de su rival: "No vi mucho sobre él antes del partido, solo resultados en los Challenger y esas cosas. Lo estaba haciendo bien antes de jugar aquí".

"Su nivel ha sido muy alto. Estoy seguro de que va a romper el top 100 muy pronto. Si juega a ese nivel sorprenderá a más de uno", insiste.

"Necesito algunos días para resetear mi mente"

Ahora, Alcaraz ya pone su mirada en el Roland Garros: "Necesito algunos días para resetear mi mente y estar fresco".

"Si quiero llegar en plena forma a París tengo que entrenar y ser mejor. En estos meses no he podido hacerlo ni cuatro días seguidos porque he jugado mucho. Será útil tener días en casa para hacerlo", sentencia.

Alcaraz, en Roma, perdió ante el húngaro Fabian Marozsan, de 23 años, por 6-3 y 7-6.