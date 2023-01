Rafa Nadal ha publicado este jueves los resultados de su resonancia magnética tras retirarse lesionado ayer del Open de Australia: una lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de pierna izquierda.

Así lo ha compartido en redes esta madrugada: "He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer. La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda".

La lesión va a apartar al tenista de la competición durante casi dos meses. "Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia anti inflamatoria. Tiempo normal de recuperación: 6 a 8 semanas", ha escrito Nadal en sus redes.

"He notado algo en la cadera y se acabó. No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo", relató tras el partido el manacorí.

"Es un día difícil. Estoy cansado de las lesiones. Es muy duro mentalmente volver a pasar por este proceso y el trabajo que necesitaré para la recuperación", ha añadido.