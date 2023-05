Ni Rafa Nadal ni Novak Djokovic estarán en la final del Masters 1.000 de Roma, algo que no se producía desde el año 2005. El caso del manacorí es complicado por su lesión en el psoas, pero el serbio cayó eliminado en cuartos de final ante Hulger Rune.

A pesar de que 'Nole' ganó el Open de Australia a principios de año, está pasando por un período atípico porque desde entonces no consiguió ser campeón de ningún otro torneo: ni en Dubai, Monte Carlo, Banja Luja y Roma ha salido victorioso.

Repasando las finales desde el año 2005 queda claro que el dominio de dos de los representantes del histórico 'Big 3' es abrumador.

Tan solo Murray y Zverev pudieron vencer, en 2016 y 2017, respectivamente. De esos 16 torneos, Rafa ganó diez y Djokovic, seis. Además Nadal disputó 12 finales, y Novak 10.

One of the most extraordinary sporting streaks comes to an end...

Neither Novak Djokovic nor Rafael Nadal will be in the @InteBNLdItalia final for the first time since 2004 🤯#IBI23 pic.twitter.com/HzZrWKwXDh