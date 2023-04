Después de caer ante Carlos Alcaraz en la final del Godó, Stefanos Tsitsipas ya ha puesto el punto de mira en el Mutua Madrid Open.

El tenista heleno como gran conocedor de Rafa Nadal no quiere tirar la toalla: "El nombre de Nadal me dice matador, es la definición del que no se rinde", admitió en 'Marca'.

Como Stefanos se centró en el español, era inevitable que no respondiera a su preferido dentro del 'Big 3'. Su respuesta fue sorprendente pero lo justificó con detalles:

"Para mí el mejor de la historia no se basa en los títulos, la cantidad de Grand Slam o el número de partidos que has ganado", explicó.

Para el griego, el mejor del tenis tiene que ser el que más le haya "inspirado" y "atraído a la gente a hacer algo útil con su vida...la persona que haya hecho disfrutar más", recalcó.

"Si resumimos todo esto en alguien, ese alguien es Roger Federer. Me quedo con él y después diría que Rafa Nadal", justificó.

El "obstáculo" de Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz es la bestia negra de Stefanos Tsitisipas, al haberle ganado las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado.

"Queda un largo camino antes de medirme a él...la única manera de ganarle es entrenar para mejorar mi juego", asumió.

"Carlos se ha convertido en un gran obstáculo para mí", expresó.

Al mismo tiempo, reconoce que el murciano "se ha convertido en una fuente de inspiración", y le gustaría parecerse a él.